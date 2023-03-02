أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن مؤسسة الموانئ الكويتية تسعى لاستجلاب نظام آلي متكامل لإدارة شؤون العاملين والرواتب بقيمة 140 ألف دينار. وفي التفاصيل، قالت المصادر ان «الموانئ» بدأت في أخذ الموافقات الرسمية لترسية العقد على إحدى الشركات المتخصصة، حيث من المقرر توقيع العقد خلال الفترة المقبلة. وتسعى المؤسسة إلى إدخال النظام المتكامل بهدف ميكنة مهام ووظائف إدارة الموارد البشرية، ما يسهل القيام بالمهام الإدارية والتنظيمية بانسيابية ومرونة تامة على كل مراحل العمل، وبما يدعم رؤية وسياسات إدارة الموارد البشرية في إدارة العنصر البشري داخل المؤسسة.