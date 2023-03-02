دمشق - هدى العبود

فجع الوسط الفني السوري امس الأول برحيل مخرج المعارك والمجازف السوري جمال الظاهر عن عمر ناهز 39 عاما، وتناقلت وسائل الإعلام أن المخرج الظاهر كان يعاني من مرض عضال بالأمعاء، بالإضافة الى مرض السكري، مما أدى الى تفاقم حالته الصحية.

والراحل درس تصميم المعارك في التشيك لمدة ثلاث سنوات، ثم انتقل الى معهد كودوكان في اليابان، حيث أتقن فنون القتال، وفي رصيده مشاركات عالمية وعربية عدة في تنفيذ الأدوار الخطرة منها «السيرة النبوية، مسلسل القعقاع بن عمرو التميمي، مسلسل الظاهر بيبرس، مسلسل هدوء نسبي» والقائمة تطول.

ونعى الراحل العديد من الفنانين السوريين أبرزهم الفنانة صفاء سلطان، اذ قالت عبر صفحتها الرسمية على «الفيسبوك»: «كل يوم عم نودع حدا من الوسط الفني هذه مشيئة الله ولا اعتراض عليها، بكرت كتير يا أخي وصديقي لك الفضل بتعليمي ركوب الخيل والفروسية وتدريبي على شتى أنواع القتال». بدوره، كتب الممثل أكرم الشعراني قائلا: «بكرت كتير يا أبو يوسف، الله يرحمك ويرحم روحك الطيبة».