عبدالكريم العبدالله

خاطبت وزارة الصحة جميع قطاعاتها لحصر طلبات البدل النقدي لـ«الإجازات» للموظفين الكويتيين وغير الكويتيين التي تم ادخالها في برنامج النظم المتكاملة التابع لديوان الخدمة المدنية واعداد كشوف بأسمائهم وبياناتهم الوظيفية مع مراعاة اي ترقيات عن تلك الفترة واعتماد الكشف من مدير المنطقة الصحية أو الادارة مع السيرة الذاتية لكل موظف.

واشارت في تعميمها الى انه بعد قيام قطاع الشؤون الإدارية بمراجعة البيانات والتأكد من استيفاء كافة الشروط والضوابط المقررة لطلبات الموظفين الذين لم يصرف لهم سترسل الكشوف مع الطلبات المقدمة الى ادارة الوظائف العامة - ادارة العقود الخاصة، في موعد أقصاه 12 مارس مع مراعاة أن تكون لكل فئة وظيفية كشوف مستقلة.