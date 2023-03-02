أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الخميس أن إشعار تسجيل العمالة الوطنية (إذن العمل) يجدد تلقائيا للبابين الخامس والثالث دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة أو اتخاذ أي إجراء آلي.

وقالت الهيئة في بيان صحافي إن صرف الدعم للعمالة الوطنية يستمر إلا في حالات معينة من الباب الخامس تتمثل في وضع رمز إيقاف تغير عنوان الشركة (عنوان غير فعال) وعدم تجديد التصريح بمزاولة المهنة أو انتهاء الرخصة التجارية وعدم ظهور البيان التأميني عبر الربط الآلي بين الهيئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعدم سداد الاشتراك الشهري أو وجود مديونية أو لأي سبب آخر.

وبالنسبة للباب الثالث، يكون رقم الجهة المدني للشركة غير مطابق للرقم المسجل لدى (التأمينات) من قبل الشركة.

وذكرت الهيئة أنها وفرت عدة خدمات إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها لتوفير الوقت والجهد على المواطنين الكويتيين عبر خدمة (أسهل) أو تطبيق (سهل أفراد) و(سهل أعمال)، مؤكدة حرصها على دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتسهيل إجراءاتهم.