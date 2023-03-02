عواصم - وكالات: أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أن المشاركة الإماراتية في المهمة الفضائية «طموح زايد 2» التي يخوضها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية، وهي أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، تعد خطوة نوعية مؤثرة في سبيل تحقيق رؤية الأجيال القادمة وتعزيز حضورها شريكا أساسيا في صناعة المستقبل.

وأضاف الشيخ محمد بن زايد وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية «وام» أن دولة الإمارات لديها استراتيجية وطنية طموحة تهدف إلى تطوير كوادرها وتأهيلهم بشكل قوي ليكونوا في طليعة مسيرة الاستكشاف العلمي.