قام نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد صباح اليوم الخميس بجولة ميدانية للإطلاع على عمل فرق التفتيش التابعة لقطاع الوقاية في منطقة أسواق المباركية.

وصرح اللواء خالد بأن هذه الزيارة تأتي بتوجيهات من رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد بهدف متابعة اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق في المباني والمحلات بمنطقة المباركية والإجراءات التي طبقت بعد الحريق الذي التهم عددا من المحلات في سوق السلاح.

ودعا اللواء خالد عبدالله فهد أصحاب المحلات والمنشآت التجارية الى ضرورة التعاون مع فرق قوة الإطفاء العام والالتزام باشتراطات الإطفاء حماية لأرواح العاملين والمرتادين لهذه الأنشطة وحفاظا على ممتلكاتهم والأمن المجتمعي.