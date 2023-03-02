اتحاد عمال البترول سيبقى على العهد مدافعاً عن حقوق ومكتسبات العاملين في مختلف الشركات

أسامة أبوالسعود

أعلن عضو المجلس التنفيذي لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات وعضو الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات سعد عبدالله العتيبي، أن الاتحاد يقف جنبا إلى جنب مع عمال القطاع النفطي في جميع مطالبه ويتابع عن كثب جميع القرارات التي تصدر من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ولاسيما الصادرة مؤخرا من تعديل لنظام تقييم الأداء «الزيادة السنوية» والمكافأة التشجيعية والذي سبق للاتحاد أن أعلن رفضه لهذا النظام الجديد والمطالبة بعودة النظام السابق، وهذا ما تم بالفعل.

وقال العتيبي في تصريح صحافي: بصفتي عضوا في المجلس التنفيذي للاتحاد وممثلا عن مجلس إدارة النقابة فيه وبناء على ما صدر مؤخرا من قرارات في شركة البترول الوطنية الكويتية بتطبيق النظام الجديد على عمال شركة البترول الوطنية الكويتية، ما تطلب تدخل اتحاد البترول لوقف هذه القرارات التي تضر بالعاملين وتبخس حقوقهم المشروعة، فقد تحرك الاتحاد واتخذ خطوات سريعة بالتواصل والاجتماع مع المسؤولين المعنين للمطالبة بعدم المساس بالزيادة السنوية، والعودة إلى ما كان في السابق بتطبيق النظام الخاص بتقييم الأداء والمكافأة التشجيعية.

وبشر العتيبي العاملين في شركة البترول الوطنية بأن هذه التحركات أثمرت تثبيت (الزيادة السنوية) كما كان معمولا بها سابقا على النظام الحالي الجديد دون أي انتقاص أو مساس بحقوق وامتيازات العاملين بأي شكل من الأشكال.

وأكد العتيبي في ختام تصريحاته أن الاتحاد سيبقى على العهد المدافع عن حقوق العاملين في مختلف الشركات، مثمنا تفهم المسؤولين لهذا الموضوع الحساس الذي يصب في مصلحة عمال القطاع النفطي بشكل عام، وعمال شركة البترول الوطنية بشكل خاص.