اجتمع وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير خارجية جمهورية أذربيجان الصديقة جيهون بيرموف، وذلك على هامش قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز المنعقدة أعمالها اليوم الخميس في مدينة باكو، حيث قدم التهنئة لجمهورية أذربيجان لنجاح مؤتمر قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز والإشادة بمستوى التمثيل العالي والتنظيم والإعداد المتميزين لأعمالها.

كما تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، وتمت كذلك مناقشة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والمستجدات الراهنة للأزمة في أوكرانيا.