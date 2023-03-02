خديجة حمودة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة والمعاشات، تتضمن زيادة دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.

وتشمل الحزمة، التي وجه الرئيس السيسي بإعدادها، في خطاب ألقاه في محافظة المنيا، حيث تم افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية، الآتي:

٭ أولا: التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارا من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.

٭ ثانيا: زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريا.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريا.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريا.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريا.

٭ ثالثا: زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15% اعتبارا من أول أبريل 2023.

٭ رابعا: رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويا، اعتبارا من أول أبريل 2023.

٭ خامسا: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريا، اعتبارا من أول أبريل 2023.