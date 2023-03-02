«التربية» انتهجت عدة إجراءات فعلية على أرض الواقع بالتعاون مع «الداخلية» لرصد المواقع الإلكترونية والحسابات المشبوهة قبل امتحانات الفصل الأول

لن ندخر جهداً في تسخير الإمكانيات والجهود لمواكبة التطورات التعليمية والتربوية وتخريج جيل قادر على العمل والعطاء وتحقيق رؤية 2035

عبدالعزيز الفضلي

ترأس وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة للامتحانات بالتعاون مع مؤسسات الدولة ذات الصلة، والذي عقد ظهر أمس في مبنى وزارة التربية.

وأكد د.حمد العدواني في تصريح صحافي بعد الاجتماع، أن وزارة التربية جادة في تنفيذ استراتيجيتها الرامية لتطوير التعليم وإحداث نقلة نوعية في النظام التعليمي، ومواجهة كل الظواهر السلبية التي تخل بالمنظومة التعليمية، من خلال التعاون مع المؤسسات المعنية بعملية التعليم في المجتمع، حيث سيكون هناك برنامج عمل متكامل للإجراءات التنفيذية لمعالجة تلك الظواهر استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، تبعا للتوصيات والقرارات المتخذة من قبل اللجنة العليا المشتركة للامتحانات بالتعاون مع مؤسسات الدولة ذات الصلة.

وأضاف د.العدواني ان وزارة التربية انتهجت عدة إجراءات فعلية على أرض الواقع لمحاربة الظواهر السلبية قبل فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتحديدا منذ شهر نوفمبر الماضي، حيث بادرت الوزارة بخطوات جادة وحازمة في مخاطبة وزارة الداخلية ممثلة بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، للعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية المشبوهة التي تخل بسير الامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال القائمين على النشر بالمخالفة لأحكام القانون.

وتثمن وزارة التربية التعاون المثمر والبناء مع وزارة الداخلية وما قامت به من سرعة في التحرك والقبض على القائمين والمشاركين في تلك المواقع.

وشدد على أن وزارة التربية لن تدخر جهدا في تسخير كل الإمكانيات وتوجيه الجهود لدفع عجلة الإصلاح والنهوض بالنظام التعليمي ومواكبة التطورات التعليمية والتربوية ووضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة في المجال التعليمي لتخريج جيل قادر على العمل والعطاء وتحقيق رؤية الدولة 2035.

وقد استعرض في الاجتماع آلية إعداد الامتحانات في وزارة التربية، ولائحة الغش المعمول بها في الوزارة والإجراءات التي قامت بها وزارة التربية للحد من الغش بالإضافة إلى استعراض دور ممثلي الجهات المشاركة.

هذا، وتختص اللجنة بالقيام بعدة مهام منها: جمع المعلومات عن أسباب ظاهرة الغش وطرح التوصيات الملائمة لإنهائها، ووضع خطة توعوية تربوية لتوعية المجتمع وأهل الميدان التربوي من أخطار تلك الظاهرة، وبحث الأسباب التي تؤدي إلى حدوث ظاهرة الغش، كما تختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة مقترح قطع الإرسال عن الهواتف الذكية أثناء دراسة تعديل الشكل الحالي لورقة الامتحان بما يضمن عدم تداولها وصعوبة تسريبها، بالإضافة إلى العمل على وضع الخطة النهائية للإجراءات التنفيذية لمعالجة ظاهرة الغش.

حضر الاجتماع كل من: وكيل وزارة التربية، والوكيل المساعد للشؤون القانونية، والوكيل المساعد للتعليم الخاص، ومراقب التفتيش والعقود من وزارة التربية، والوكيل المساعد بوزارة الإعلام لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات، ومدير إدارة مكافحة جرائم المال العام من وزارة الداخلية، والوكيل المساعد بوزارة التجارة والصناعة للشؤون القانونية، والوكيل المساعد بوزارة الصحة لشؤون الصحة العامة، ورئيس قطاع الاتصالات في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، ورئيس جمعية المعلمين الكويتية.