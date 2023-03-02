مفرح الشمري



وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة لوزارة الإعلام على شراء 5 مسلسلات بقيمة 1.320 مليون دينار لعرضها في شهر رمضان المبارك.

والمسلسلات التي تمت الموافقة عليها هي:



٭ مسلسل «منزل 12»: بطولة سعد الفرج وفاطمة الحوسني وبثينة الرئيسي، عرض أول على تلفزيون الكويت، عدد الحلقات 30،

قيمة الشراء 240 ألف دينار.



٭ مسلسل «مجاريح»: بطولة سعاد عبدالله وأسمهان توفيق، عرض أول على تلفزيون الكويت، عدد الحلقات 30، قيمة الشراء 280 ألف دينار.

٭ مسلسل «البوشية»: بطولة جاسم النبهان وعبدالرحمن العقل ومحمد جابر، عرض أول على تلفزيون الكويت، عدد الحلقات 30،

قيمة الشراء 240 ألف دينار.



٭ مسلسل «قرة عينك»: بطولة حياة الفهد وبشير الغنيم وشيماء علي، عرض أول على تلفزيون الكويت، عدد الحلقات 30، قيمة الشراء 280 ألف دينار.



٭ مسلسل «عزيز الروح»: بطولة محمد المنصور وحسين المنصور وهدى الخطيب، عرض أول على تلفزيون الكويت، عدد الحلقات 30، قيمة الشراء 280 ألف دينار.