قلد الرئيس الفلسطيني محمود عباس سفيرنا لدى فلسطين عزيز الديحاني وسام (نجمة القدس) تقديرا لجهـــوده في دعم وتعزيز العلاقات الفلسطينية - الكويتية.



وأشاد الرئيس عباس بالدور الذي لعبه الديحاني خلال فترة عمله سفيرا لدى دولة فلسطين في تعزيز علاقات التعاون الأخوي المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وتأكيد دعم الكويت لنضال الشعب الفلسطيني.



وقال الرئيس عباس خلال لقائه السفير الديحاني في مقر سفارة دولة فلسطين في المملكة الأردنية الهاشمية: «إن الثورة الفلسطينية انطلقت من الكويت وبدعم ورعاية من القيادة والشعب الكويتي الذي احتضن القيادة الفلسطينية في وقت لم يتفهم أي أحد آخر الظروف الصعبة لإطلاق الثورة عام 1965 وهو ما لن ينساه الشعب الفلسطيني ولن ننسى لكم تاريخكم الناصع».



من جانبه، قال سفير الكويت في الأردن عزيز الديحاني في تصريح لـ «كونا»: «تسلمت من فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وسام (نجمة القدس) وهو وسام للكويت على مواقفها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني».



وأكد السفير الديحاني أن الكويت تعتبر أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى والجوهرية والأساسية، وقد تميز الخطاب الكويتي في جميع المحافل الإقليمية والدولية بأن عنوانه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن للكويت مواقف تاريخية مع فلسطين والشعب الفلسطيني منذ انطلاق العلاقات عام 1936 ومن ثم توالت عندما احتضنت الكويت الفلسطينيين عام 1948 إثر نكبة فلسطين وفي عامي 1967 و1975.