أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي عن تنفيذ جولات ميدانية بمنطقة الوفرة ضمن حملة «#ديرتنا_تستاهل» التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة بجميع المحافظات لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد. وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة نواف المطيري أن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها جاءت في إطار الاهتمام الذي توليه البلدية برفع مستوى النظافة بكل المناطق في جميع المحافظات، مشيرا إلى أن الجولة قد أسفرت عن رفع 9500م3 من المخلفات والأنقاض العشوائية وقد تم إرسالها لمردم البلدية.



وأشار إلى تواصل المفتشين بجميع مراكز النظافة وإشغالات الطرق ومتابعة الباعة الجائلين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.