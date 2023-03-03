أعلنت شركة المشروعات السياحية أسماء الفائزين بأربع سيارات «كيا» في سحب كوبونات الجوائز الذي أجرته الشركة في ونتر وندرلاند الكويت بتاريخ 1/3/2023، حيث فاز محمد أحمد الشمري بالجائزة الأولى، وتلاه في الترتيب علي نايف سليمان الذي فاز بالجائزة الثانية، فيما فاز عبدالرحمن حردان محمد بالجائزة الثالثة، وكانت الجائزة الرابعة من نصيب منيرة ناصر محمد. والجوائز الأربع مقدمة من مجموعة الوكالات الوطنية، إحدى شركات مجموعة عبدالعزيز العلي المطوع وكيل كيا موتورز المعتمد في الكويت، وذلك في إطار رعايتها لهذه الفعالية.



تجدر الإشارة إلى أن «ونتر وندرلاند الكويت» هي أحدث الوجهات الترفيهية التي دشنتها مؤخرا شركة المشروعات السياحية، وحققت نجاحا لافتا وإقبالا واسعا واستثنائيا فاق كل التوقعات من جانب جمهور المواطنين والمقيمين، وتميزت بمشاركة جماهيرية في مختلف الألعاب والأنشطة والفعاليات التي احتوتها ونتر وندرلاند، التي باتت الوجهة الترفيهية المفضلة لقضاء أوقات مليئة بالمرح والتسلية لجميع أفراد العائلة على اختلاف فئاتهم العمرية.