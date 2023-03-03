ما مشاريع وأسماء الطرق في كل المحافظات ضمن خطة أعمال الوزارة للتطوير والإصلاح والجاري تنفيذها حالياً أو المقرر تنفيذها لاحقاً مع ذكر تكلفتها المادية؟

هل هناك دراسات وبحوث عن أسباب تلف الطرق وأسباب الخلل في مكونات ومواصفات مواد رصف الطرق وهل الإسفلت المستخدم مطابق للمواصفات العالمية؟



وجه النائب د.حمد المطر سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، بشأن خطة الوزارة للبدء في صيانة الطرق والتاريخ المتوقع للانتهاء، ونص السؤال على ما يلي:



لا شك أن من يستخدم الطرق في الكويت بشكل يومي يلاحظ مدى التردي وسوء حالتها، ما أدى إلى الإضرار بسيارات وممتلكات السائرين عليها، كما أن هناك الكثير منهم اضطر إلى تبديل زجاج سيارته الأمامي بسبب الحصى المتطاير من تلك الطرقات نتيجة تهالكها بشكل كبير ومتزايد، إضافة إلى وجود الحفر العميقة التي تشكل خطرا كبيرا، خصوصا في الآونة الأخيرة التي كثرت فيها الحوادث التي راح ضحيتها أعداد ليست بالقليلة من أفراد الشعب الكويتي.



وفي الآونة الأخيرة أصبح الأمر جللا بسبب دماء الشعب الكويتي التي تهدر على الطرقات وفضلا عن الممتلكات التي تتلف بسبب الفساد في هذا الملف المهم، الأمر الذي يتطلب مساءلة المقاولين ومسؤولي وزارة الأشغال العامة والوزير بطريقة شفافة وحاسمة عن الأسباب التي أوصلت طرق الكويت إلى هذا الشكل، لذا يرجى إفــــادتي وتزويـــدي بالآتي:



1- كشف بعدد الشكاوى الخاصة بالطرق التي تعاملت معها وزارة الأشغال العامة منذ 2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



2- الخطة والحلول التي تتخذها الوزارة لحل مشكلة تطاير الحصى والصلبوخ على الطرقات.



3- خطة الوزارة للبدء في صيانة الطرق والتاريخ المتوقع للانتهاء.



4- كشف بمشاريع وأسماء الطرق في كل المحافظات ضمن خطة أعمال الوزارة للتطوير والإصلاح والجاري تنفيذها حاليا أو المقرر تنفيذها لاحقا، مع بيان التالي:



- اسم المشروع وتكلفته المادية.



- تاريخ توقيع العقد وموعد انتهائه وميزانيته.



- التاريخ المتوقع للانتهاء من كل مشروع بشكل منفصل.



- كشف بأسماء الشركات والمقاولين الذين أسند إليهم إصلاح الطرق والشوارع في كل محافظات الكويت.



5 - ما أسباب التأخير في بدء صيانة الطرق حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما البرنامج الزمني لصيانة الطرق؟



6 - كشف بعدد العقود التي وقعتها الوزارة خلال آخر 10 سنوات مع تحديد الطرق التي تهالكت خلال الفترة نفسها.



7 - ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمحاسبة الشركات والمقاولين الذين أسند إليهم صيانة الطرق؟



8 - ما معايير اختيار الشركات والمقاولين؟ وما معايير ترسية المناقصات عليهم؟



9 - هل هناك دراسات وبحوث عن أسباب تلف الطرق وأسباب الخلل في مكونات ومواصفات مواد رصف الطرق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بها.



10 - هل الإسفلت المستخدم في رصف الطرق والمعامل التي يتم تصنيعه فيها مطابق للمواصفات العالمية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وما مواصفات الإسفلت وكفاءة المصانع التي تصنع الإسفلت بها؟ وما أسباب تهالك الطرق بهذا الشكل في هذه الحالة؟



11 - ما مدى ملاءمة مواد الإسفلت المستخدم في الكويت لدرجة الحرارة المرتفعة والأمطار الشديدة؟ وما أسباب عدم تحمله تغير الفصول المختلفة؟



12 - ما أنواع الرقابة على الشركات والمقاولين المنفذين لأعمال الطرق؟ وما أبرز المخالفات التي رصدت؟ وهل جرى تحليلها ومعالجتها ومعاقبة المخالفين؟ مع تزويدي بكشف بعدد المخالفات التي وقعتها الوزارة على الشركات المنفذة لأعمال الطرق، مع بيان قيمتها وأسماء الطرق التي خولفت الشركات المنفذة بسببها.



13 - كشف بعدد المخالفات التي وقعت على موظفي الوزارة بسبب تقصيرهم في أعمال الإشراف والمتابعة والتقييم ورفع تقارير الإنذار المبكر للطرق التي تحتاج إلى صيانة.



14 - هل توجد إحصائية بالحوادث والقتلى بسبب الطرق؟



15 - كشف بأسماء الشركات المنفذة للطرق وأعضاء مجالس إدارتها ورئيس مجلس الإدارة.



16 - كشف بأسماء المهندسين الكويتيين والوافدين الذين يشرفون على أعمال الشركات.



17 - هل هناك شبهة تعارض مصالح بين مسؤولي الوزارة والشركات المنفذة لأعمال الطرق؟



18 - هل هناك كفالة للطرق أو مدة صلاحية لاستخدامها تحدد خلال التعاقد مع الشركات المنفذة؟



19 - هل حولت شركات منفذة للطرق في الكويت للتحقيق أو استدعيت للنيابة العامة بسبب تهالك الطرق فور الانتهاء منها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف بأسمـــاء هذه الشركات والتهم الموجهة لها والعقوبات التي وقعت عليها منذ 2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



20 - هل استدعي أحد مسؤولي الوزارة أو مهندسوها أو موظفوها أصحاب الصلة بإنشاء الطرق لشبهة فساد أو تقصير أو إهمال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف بأسمائهم ومناصبهم والتهــــــم الموجهة إليهم والعقوبات التي وقعت عليهـــم منذ 2010 حتى تاريـــخ هذا الســــؤال؟