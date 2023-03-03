نظمت لجنة التعريف بالإسلام، عدة فعاليات للتوعية بفضل الحجاب في الإسلام، كونه يشكل هوية وسمة مميزة للمرأة المسلمة.



‎وأفادت مديرة الإدارة النسائية باللجنة نجاة الطويل بأن فرع الروضة النسائي أقام العديد من الأنشطة لرفع الوعي بأهمية الحجاب الإسلامي بين المهتديات الجدد. ‎وأضافت الطويل أن هذه الفعاليات شملت كذلك أنشطة لتشجيع الدارسات غير المسلمات على تجربة ارتدائه مع بيان أهميته، مشيرة إلى أنهن أبدين إعجابا بالتجربة.



‎كما تم تنظيم معرض يحتوي على بوسترات وكتيبات عن الحجاب، وعمل ركن لتجربة الحجاب من قبل الدارسات غير المسلمات ومن ثم إهدائهن الحجاب.



‎وحول الأنشطة الدراسية، أوضحت أن داعيات الروضة قمن بإلقاء خواطر إيمانية بالفصول عن تأثير الحجاب على حياة المرأة، وعلى وجوب سعي المرأة المسلمة لكل ما يرضي الله سبحانه، ويوجب لها الاحترام ويحفظ كرامتها.