ثامر السليم



أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني قرارا يقضي بإضافة تخصص برنامج الماجستير تخصص Communication & Media Studies في جامعة King’s College London وبرنامج الدكتوراه تخصص Medical Technology في جامعة University of Salford إلى برامج الدراسات العليا المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (2020/40) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020م بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يسمح للطلبة بالالتحاق بها للدراسة ببرامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة، حيث تم اعتماد عدد من الجامعات التي يسمح باستكمال الدراسة فيها، شريطة أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي. وجاء في القرار الذي أصدره د.العدواني مؤخرا، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، أنه يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.