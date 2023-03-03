أبــــرمـت مجوهـــــرات «سارتورو»، العلامة التجارية الرائدة في عالم المجوهرات ومقرها جنيف، شراكة مع شركة علي الغانم وأولاده لتقديم مجموعاتها الخالدة إلى الكويت من خلال افتتاح أول متجر لها في البلاد. يقع المتجر في منطقة بريستيج الراقية داخل مجمع الأفنيوز، ويتميز بتصميم عصري وأنيق ويعرض مجموعات الألماس الأيقونية من «سارتورو»، بما في ذلك مجموعات Happy وGaia وStella وOndes.



سيرحب فريق عمل سارتورو المحترف بالعملاء، وسيكرس أفراده كامل جهودهم لتوفير تجربة تسوق استثنائية لهم. كما سيرشد الموظفون الزوار في رحلة مليئة بالجمال، حيث سيعرضون أمامهم القطع الراقية للعلامة التجارية والتي تتميز بألماس وأحجار كريمة عالية الجودة مثل الزمرد والياقوت الأحمر والياقوت الأصفر.



ويعتبر متجر «سارتورو» الرائد في الكويت شهادة على التزام العلامة التجارية بتقديم منتجات عالية الجودة وخدمة عملاء استثنائية. بفضل خبرة علي الغانم وأولاده، تستعد «سارتورو» لتقديم مجموعاتها الخالدة إلى جمهور جديد وإلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في عالم المجوهرات الراقية.



لذلك، نتطلع قدما لزيارتك إلى متجر «سارتورو» الرائد في منطقة بريستيج بالأفنيوز لتكتشف بنفسك تجربة فائقة من الجمال والأناقة مع مجوهرات سارتورو.



أهلا بك معنا في هذه الرحلة الرائعة في عالم الجمال.