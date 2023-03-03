حققت الجامعة الأمريكية الدولية فوزا تاريخيا في أول مباراة كرة قدم للرجال على الإطلاق، ضد فريق الجامعة العربية المفتوحة بفوز 4-2، حيث شهدت المباراة التي أقيمت في مدرسة صباح السالم الثانوية للبنين أداء رائعا من قبل طلبة الجامعة، حيث تميز أداؤهم بالسيطرة على المباراة منذ بدايتها.



سيطر فريق النسور على المباراة في وقت مبكر بفضل أهداف الطلبة ناصر المطيري وعبدالرحمن عباس وعبدالله الصراف وإبراهيم فهد مرزوق، الذين سجل كل منهم هدفا (في الصورة من اليسار إلى اليمين أدناه). بعد أن حققت الجامعة العربية المفتوحة النتيجة في وقت مبكر، واجه النسور تهديدا قصيرا على تقدمهم، ومع ذلك، فقد سيطروا على الشوط الثاني، وحققوا في النهاية النصر بنتيجة 4-2، حيث قال المدرب صالح بوبالو: «يسعدنا أن نبدأ برنامج كرة القدم للرجال بمثل هذا الأداء القوي». «نحن نتطلع بفارغ الصبر إلى مباراتنا المقبلة، مصممين على تمثيل AIU بأفضل طريقة ممكنة».



ستقام مباراة النسور المقبلة مساء السبت 4 مارس الساعة 5 مساء، ضد فريق جامعة AUK في الموقع نفسه، ويعتبر شهر مارس شهرا مليئا بالتحديات لفريقنا بشكل كبير ومميز، حيث يستعدون للمنافسة فيما يقارب 10 مباريات خلال 30 يوما المقبلة، ومع الأداء الرائع لفريق Padel للرجال الذي تقدم إلى الدور قبل النهائي من مباريات دورة الألعاب الرياضية للتعليم العالي والمدرسي، تدخل AIU الآن بخطوات ناجحة لتنافس في ألعاب القوى بين الجامعات.