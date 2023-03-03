عبدالعزيز الفضلي



شهد يوم امس الخميس غيابا شبه جماعي لطلبة المدارس بمراحلها المختلفة حيث وصلت نسبة الحضور في معظم المدارس 10%. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن الإدارات المدرسية التزمت بالحضور حتى نهايته، مشيرة إلى أن البعض من مديريها قام بالسماح للهيئات التعليمية والإدارية بالخروج من الدوام بعد مرور نصف الوقت.



وشددت على أنه سيتم تطبيق النظم واللوائح على الطلبة المتغيبين دون عذر، متمنية من أولياء الأمور التعاون مع الإدارة المدرسية لما فيه مصلحة أبنائنا وتحصيلهم العلمي.



ودعت المصادر إلى الالتزام بالدوام بدءا من الأحد المقبل خاصة مع بدء العد التنازلي لنهاية العام الدراسي ودخول فترة لا يوجد فيها تعويض.