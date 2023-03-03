العبادات ساقطة عنه



والدنا يبلغ من العمر اكثر من 90 عاما وهو الآن مقعد على الفراش وعندما نذكره بالصلاة يحرك رأسه ولا يعلم كم ركعة صلى ويتكلم وهو في الصلاة، فهل تجب الصلاة عليه وهو في مثل هذه الحالة؟



٭ حال والدكم تفيد بأنه لا يعي ما يفعل، فالتكليف بالصلاة والصوم والعبادات ساقطة عنه، لأن الله سلبه ما وجب فيسقط عنه ما وجب، والعبادات خطابها موجه لمن يعقل ويقدر على الفعل.



قرار صائب



في بلادنا صدر قرار بأن المحلات النسائية لا يبيع فيها إلا النساء فهل هذا القرار صحيح من الناحية الشرعية، قصدي هل يجب في الشرع هذا؟



٭ لا يجب هذا في الشرع، يجوز ان يبيع الرجال للنساء، والنساء للرجال اذا التزمت الضوابط الشرعية، ولكن بالنظر الى حال الناس اليوم فإنه قرار صائب سدا لباب الفتنة بين الباعة والنساء. ولا شك ان هذا قد روعي فيه ظرف البلاد وعاداتها وفيه صون لحياء النساء، وقد لا يكون كذلك الحال في بلاد اخرى.



ركعة زائدة



دخلت مع الإمام وصلى بنا وزاد ركعة فهل يجب متابعته، وإذا ترك سجدة ماذا نفعل والجماعة منهم من تبعه ومنهم من جلس؟



٭ إذا قام الإمام لركعة زائدة يقينا، فلا يجوز للمأموم متابعته لأن الإمام لا يتابع بالخطأ والمأموم قد اتم صلاته، ويجب ان ينبهه المأمومون فإن لم يرجع تجب مفارقته وتبطل صلاته وحده، وأما اذا ترك الامام ركنا كسجدة، وينبه بالتسبيح فإن لم يرجع فعلى المصلين ان يسجدوا لأنفسهم وإن تابعوه بطلت صلاتهم، وعند المالكية يجوز تكليمه بأنك تركت سجدة اذا لم يفهم التسبيح.



الكذب المباح



أصلحت بين صديقتين لكن بطريق الكذب بأن كل واحدة مدحت الثانية وبغير ذلك لا يمكن الصلح بينهما هل على شيء وإثم؟



٭ هذا من الكذب المباح كما بينه حديث ام كلثوم بنت عقبة بن معيط انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، ويقول خيرا وينمي خيرا» ولكن ينبغي الا تبالغي في الكذب، وأن يكون قوله يقدر ما يحتاج إليه.