يحكى أن امرأة جاءت إلى أحد الفقهاء، فقالت له: لقد مات أخي، وترك ستمائة درهم، ولما قسموا المال لم يعطوني إلا درهما واحدا!



فكر الفقيه لحظات، ثم قال لها: ربما كان لأخيك زوجة وأم وابنتان واثنا عشر اخا، فتعجبت المرأة، وقالت: نعم، هو كذلك.



فقال: إن هذا الدرهم حقك، وهم لم يظلموك: فلزوجته ثمن ما ترك، وهو يساوي (75 درهما)، ولابنتيه الثلثين، وهو يساوي (400 درهم)، ولأمه سدس المبلغ، وهو يساوي (100 درهم)، ويتبقى (25 درهما) توزع على اخوته الاثني عشر وعلى أخته، ويأخذ الرجل ضعف ما تأخذ المرأة، فلكل أخ درهمان، ويتبقى للأخت - التي هي أنت - درهم واحد.