

(وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقاً).



أي قل يا محمد ﷺ إن الحق كله من عند الله، أي في قرآنه فمن شاء أن يتبع القرآن ويؤمن به فقد اهتدى، ومن شاء أن يكفر بالقرآن وتعاليمه فإن الله عز وجل قد أعد للكافرين الظالمين نارا قد أحاطت بهم من كل جانب مثل الخيمة المسورة، فيشعرون بالعذاب من كل جانب، ومن شدة العذاب يطلبون الماء للتخفيف عنهم وإنقاذهم من هذا العذاب، ولكن يسقون ماء كالمهل (الزيت المغلي) يشوي الوجوه قبل أن ينزل الى بطونهم، من شدة حرارته، فساء شرابهم وساءت النار التي أصبحت مقرا لهم.



يقول أبوبكر الجزائري في تفسيره: «أي هذا الذي جئت به وأدعو إليه من الايمان والتوحيد والطاعة لله بالعمل الصالح هو الحق (الحق من ربكم) أيها الناس، (فمن شاء) الله هدايته فآمن وعمل صالحا فقد نجاه ومن لم يشأ الله هدايته فبقي على كفره فلم يؤمن فقد خاب وخسر».



قبس هذه الآية: على الإنسان العاقل أن يحسن الاختيار بين طريقي الحق والباطل بعد أن عرف مآل كلا الطريقين.