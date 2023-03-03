

تكتسب الخبرة الحقيقية من صاحب التجارب، ولا يكون الشخص ناجحا إلا بالعثرات والنهوض مجددا، والحداق الناجح يتعلم من أخطائه وأخطاء غيره، وتجده دائم السؤال حتى تتراكم عنده المعلومات، فتكون له قاموسا يستفاد منه أجيالا بعد أجيال. صفحة «بحري» تلتقي الحداق فهد السلطان الذي اكتسب الخبرة والمعرفة من والده النوخذة وأخيه الأكبر وورثها لأبنائه، واليوم يحدثنا عن أفضل أماكن الصيد وما هي السمكة الحاضرة الآن، وأين يتواجد الهامور والبالول، ومتى يكون موسم الشيمة والنقرور، كما أطلعنا السلطان على أماكن صيد الشعم والنويبي، وما هي طرق صيد الچنعدة، وتجربته لصيد الجق والنصائح التي قدمها لإخوانه الحداقة، فإلى التفاصيل:



عشقت وتولعت بحب البحر منذ الصغر، والبداية في هواية الصيد تحديدا كانت وأنا بعمر 10 سنوات بمنطقة الحيشان، وكنت اطلع مع الوالد وأخي الأكبر، وقد تعلمت منهم أمورا كثيرة تخص البحر والصيد ومنها حسبة المايات والموادع والترديع واختيار أحجام الخيوط والميارير المناسبة حق كل نوع من الأسماك، وأيضا اختيار نوع الييم المناسب حق كل سمچة، ومعرفة مواسم الأسماك، وأيضا تعلمت طريقة الصيد بالتشخيط وأشياء أخرى كثيرة، وكل الشكر لهم.



الجون الأفضل في الصيد



ويضيف فهد السلطان: مع هذه الجواء الجميلة أجد أن أفضل الأماكن للحداق حاليا هو جون الكويت، وأنواع الأسماك التي يتم اصطيادها هي الشعم والنويبي والوحر والمزيزي والسبيطي والهامور والبالول، وهذه تعتبر أفضل أنواع السمك التي يتم صيدها، الييمة المستخدمة لصيد السبيطي والمزيزي هي العجينة أو الييمة الحية (محاياة) مثل الميدة أو الزورية أو السلس أو البراقة وأفضل أوقات حضورها هي حزة الفجر، ولا تنسى أن هناك ساعات تكون حسبة حق المايات لصيدها، وهذا أمر مهم ويجب ألا يغفل عنه الحداقة.



صيد الهامور صيفاً



ويتابع السلطان: أسماك الهامور والبالول مستوطنة وغير مهاجرة وهي سيدة المائدة عندنا في الكويت ولا يخفي على أحد مذاقها المميز، خصوصا إذا كان (مطبق هامور) وأوقات صيدها تكون مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف، وأفضل أماكن تواجد الهامور والبالول عند الطبعانات والييمة المفضلة ولا يقاومونها هي السمچة الحية (محاياة) فهو يأكل أي شيء سواء كان نويبي، شعم، جم، ظلعه.



بدايات موسم الشيم



ويضيف: سمچة النقرور مكانها عوهة وأقواع 25 - وبر قضي - والدفان وموسم صيده يبدأ من شهر مارس ويستمر حتى أبريل، ولكن الحذر الحذر من السرايات ويجب اختيار الوقت المناسب للنزول إلى البحر، وحداقة الشيم يتميزون بالخبرة والمعرفة بأوقاتها وماياتها وأماكن تواجدها وموسمها وأسرار صيدها التي تصعب على الآخرين، وبما أن هذه الأيام بداية موسمها، فقد اكد البعض أنها تتواجد في عوهة والدوحة وبعدها تنصاد بالأقفاص ثم تتجه الى الحيشان ويكثر صيدها بالدردور مقابل رأس الأرض، وخط سيرها كالاتي أول ما تبين الشيمة في عوهة وخاصة في شهر أبريل وتنصاد عند العارض وبعدها بأيام تدخل من جهة الأقفاص ثم تتجه الى الحيشان في شهري مايو ويونيو وفي منتصف يوليو تكثر في الدردور مقابل رأس الأرض، وفي نهايته تتواجد عند الحواد بالونانة.



أماكن وييم الشعم والنويبي



ويقول السلطان: أفضل أماكن صيد الشعم هي منطقة الحيشان والرشدان والخيوسة وهو متواجد طوال العام، وأفضل ييمة له الربيان السعودي والعجينة، وبالنسبة حق النويبي يتواجد في الركسة الشمالية أو الجنوبية والدفان والييمة المستخدمة صلاخة - خثاق - زورية - ربيانة.



طرق صيد الچنعدة



ويضيف: سمكة الچنعدة قوية وعنيدة ولها أكثر من طريقة لصيدها:



الطريقة الأولى: هي طريقة التشخيط بالبورد والقفشة المخصصة لها، وتتراوح سرعة الطراد من 10 الى 12 كيلو بالساعة.



الطريقة الثانية: وهي تشخيط بالييم الحي مثال (سمكة الدويلمي أو الجشة).



الطريقة الثالثة: هي الجق واللفاح.



وأوقات صيد سمكة الچنعدة للهواة من شهر أكتوبر الى شهر أبريل من طلوع الشمس حتى غروبها.



احتياطات ما قبل الرحلة



وأكد فهد السلطان ضرورة معرفة العلامات البحرية والبويات وأماكن المياه الضحلة والرقوق وأخذ الاحتياطات بوجود الإسعافات الأولية ووجود الأطعمة بالطراد ضرورية، مع أخذ الحيطة والحذر في الممشى سواء بالنهار أو الليل والتشييك على الطراد سواء من البنزين أو البطارية مع وجود أدوات الإنقاذ والتأكد من حالة الطقس قبل الرحلة.



الجق تجربة ناجحة وممتعة



ويضيف السلطان: الصيد بالجق تجربة ممتعة وناجحة وطريقة جديدة تختصر الوقت وتصيد كل سمچة، وفكرتها بسيطة عبارة عن شكل للسمچة الصغيرة مصنوع من الرصاص ومصبوغ بألوان مختلفة، وعليه ميادير تجذب الأسماك من خلال الحركة والاهتزاز واللون واللمعة، ويكون بشكل رأسي، بحيث انه ينزل تحت الماي وتقوم برفعه بطريقة معينة، ويحتاج إلى تجهيزات معينة مثل سنارة خاصة وخيط خاص، وللأمانة طريقة جدا ممتعة وفعالة في الصيد وأنصح الشباب بأن يجربوا الجق.



ختامية



واختتم السلطان قائلا: أرجو من الشباب عدم رمي النفايات والمحافظة على البحر، ومن الأشياء التي تضايق في البحر عندما تكون طارح ويمر عليك طراد بسرعة عالية، فهناك مبدأ في العبور انه ما تكون سرعتك عالية عشان لا تضايق الحداق في الطرحة، ولازم كل صاحب طراد وحداق تكون عنده معرفة عن العلامات البحرية، وربي يحفظ الجميع.