

هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت على الصليبخات 112-66 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول، ضمن منافسات الدور الحاسم للدوري العام «الممتاز»، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله.



وتقام اليوم مباراة واحدة ضمن الجولة الأولى للدوري، حيث سيلتقي القادسية مع نظيره كاظمة في الـ 7 مساء على الصالة ذاتها، في قمة كبيرة بين فريقين يسعيان إلى المركز الأول، ويضم الأبيض العديد من المواهب المتميزة في صفوفه، من بينهم: محمد وحمد عدنان، وأليكس الغيص، وتركي حمود، ومصطفى الرفاعي، وعمران جوهر، فيما يضم الأصفر: عبدالرحمن السهو، وعبدالمحسن الموسوي، بالإضافة إلى المحترفين.