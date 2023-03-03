

توج الجواد «أدهم» لإسطبل الأزرق بكأس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لسباق الخيل لفروسية الجهراء ضمن مهرجان سموه الذي أقيم أول من امس على مضمار نادي فروسية الجهراء.



وجاء السباق الذي شهد حضور ممثل راعي المهرجان محافظ الجهراء ناصر الحجرف «قويا»، اذ استطاع الجواد الفائز قطع مسافة السباق المقدرة بـ 2400 متر في فترة زمنية دقيقتين و37 ثانية و72 جزءا من الثانية.



وبهذه المناسبة، هنأ محافظ الجهراء ناصر الحجرف في تصريح الفرسان وملاك الخيل الفائزين في هذا السباق الذي يعد من أهم وأغلى سباقات النادي، حيث ينتظره الفرسان بشغف لما يحمله من اسم عزيز على كل أهل الكويت.



وأشاد الحجرف بدور الهيئة العامة للرياضة ومجلس إدارة نادي فروسية الجهراء في الحفاظ على رياضة الآباء والأجداد ودعمهم المتواصل للشباب.