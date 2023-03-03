

هادي العنزي



قاد المهاجم البرازيلي فيتور دا سيلفا فريقه الفحيحيل للفوز على الساحل 3-2 في المواجهة التي جمعت الفريقين على ستاد علي صباح السالم بنادي النصر، في افتتاح الجولة الـ 17 لدوري «زين» للدرجة الممتازة لكرة القدم، ليرفع الأحمر رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، متجاوزا القادسية بفارق هدف، والذي سيلعب اليوم مع التضامن، الذي تراجع إلى المركز الخامس، فيما بقي الساحل على رصيده السابق بـ 13 نقطة في المركز الأخير.



جاء الشوط الأول متكافئا في أغلب فتراته، حيث نشط الفريقان هجوما، ولم يكن الحذر حاضرا لديهما، وجاء التهديد الأول في «ديربي العاشرة» عبر البرازيلي فيتور دا سيلفا لكن القائم الأيمن لمرمى الساحل منعه من التسجيل (4)، وأعاد الكرَّة فيتور قبل نهاية الشوط بـ 5 دقائق ليزور شباك الحارس عبدالرحمن المجدلي مسجلا هدف التقدم لفريقه (40).



وفي الشوط الثاني واصل المهاجم البرازيلي تألقه مسجلا الهدف الثاني لـ «الأشاوس» (54)، نشط بعدها الساحل لتقليص الفارق، وكان له ما أراد بهدف عبر «نيران صديقة» بواسطة جاسم كرم (64)، وواصل «أبناء أبوحليفة» ضغطهم حتى تمكن حمد الحبسي من معادلة النتيجة (75)، وعاد المتألق من جديد فيتور ليسجل الهدف الشخصي الثالث (هاتريك) ولفريقه برأسية رائعة لم يستطع المجدلي فعل شيء حيالها، منتزعا فوزا مهما للفحيحيل (81).