

ناصر العنزي



تدخل فرق دوري زين الممتاز المرحلة قبل الأخيرة لإعلان الفرق الأوائل الـ 6 والأربعة الأواخر، وذلك في الجولة الـ 17 اليوم، حيث سيكون التنافس على أشده بعدما تقاربت النقاط بينها، وتقام اليوم مباراتان، حيث يلتقي في الأولى القادسية برصيد 23 نقطة مع التضامن بـ 16 نقطة على ستاد الصداقة والسلام، وفي المباراة الثانية يستضيف العربي صاحب المركز الثاني برصيد 28 نقطة على ملعبه صباح السالم كاظمة الثالث بـ 25 نقطة في مواجهة قوية.



وتختتم غدا السبت منافسات الجولة بلقاءين، حيث يستضيف السالمية برصيد 19 نقطة مع الجهراء بـ 22 نقطة على ملعب ثامر، فيما يلتقي الكويت بـ 31 نقطة على ملعبه مع النصر بـ 18 نقطة.



وفي مباراة القادسية والتضامن، فإن فوز الأصفر يكفل له مقعدا في دور الـ 6 بغض النظر عن نتيجة مباراته الختامية مع العربي الأسبوع المقبل، لذلك فإن الأصفر مطالب اليوم بحسم تأهله كي لا يدخل مواجهته الجماهيرية مع خصمه اللدود الأخضر وهو تحت ضغط نفسي، وقد تحسّن مستوى الأصفر عما كان عليه في بعض جولات الدوري وتعادل مع الكويت في الجولة الماضية الأمر الذي يمكنه من مباراة اليوم إذا لعبها بجدية وحرص، أما التضامن فيبحث عن تعزيز نقاطه لعل وعسى تخدمه النتائج الأخرى ويتجنب المراكز الأربعة الأواخر.



وفي مباراة العربي وكاظمة، فكلاهما قادر على الفوز ومرشح لخطف اللقب بعدما تواجدا في مراكز المقدمة منذ انطلاقة الدوري، فالأخضر بقيادة مدربه البوسني روسمير سفيكو قدم مستويات متقدمة خصوصا في النواحي الهجومية بوجود عناصر مميزة مثل السنوسي الهادي ومحمد صولة وإيدو وعلي خلف وسيف الحشان، أما كاظمة فقد حقق فوزا عريضا على التضامن في الجولة الماضية 5-2 لكنه سيواجه اليوم صعوبة في رد هجمات خصمه.



مباراتان غداً



وفي مباراتي غد السبت، فإن السالمية مطالب بتعويض ما فاته ولا سبيل له سوى الفوز بانتظار نتائج الفرق الأخرى لعل وعسى يكون له مقعد في دور الـ 6، وقد فاز السماوي على النصر 3-0 في أول مهمة للمدرب محمد المشعان، في حين أن الجهراء يملك حظوظا قوية للتنافس إذا حقق الفوز اليوم، وفي مباراة الكويت والنصر فإن الأبيض كان أول المتأهلين لدور الـ 6 فيما تأزم موقف النصر كثيرا وجاء في المركز الثامن بعد خسارته من السالمية.