

يحيى حميدان



يواصل خيطان تدريباته اليومية على الملاعب الفرعية لستاد جابر الدولي تحضيرا للقاء الصليبخات الاثنين المقبل ضمن الجولة الـ 13 من دوري «زين» للدرجة الأولى.



وتبدو صفوف «الأحمر والأسود» مكتملة للمواجهة المهمة بعد عودة لاعب الوسط دغيم الرشيدي من اجازته الخاصة، وكذلك سعد المطيري بعدما غاب عن لقاء برقان الماضي للإيقاف. وينتظر أن يعود خيطان للتدريب على ملعبه في منتصف الشهر الجاري بعد وصول صيانة الستاد الرئيسي لمرحلة متقدمة.



وستقوم الهيئة العامة للرياضة بتجهيز أرضية ستاد ناصر العصيمي في الصيف المقبل عقب انتهاء الموسم الحالي بأفضل شكل ممكن، حيث سيتم وضع «العشب المخلوط» ليكون أول ناد في البلاد تتم زراعة ملعبه بهذه الخاصية، كما تعمل الهيئة كذلك على تجهيز مرافق النادي لاستضافة كأس «خليجي 26» في أواخر 2024، حيث سيستضيف النادي تدريبات منتخبين من المنتخبات المشاركة في البطولة.