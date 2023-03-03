الدوحة - فريد عبدالباقي



يتسلح نادي السد بصفقته الجديدة المهاجم المغربي أيوب الكعبي، وذلك قبل مواجهة السيلية في الـ 7:30 مساء على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، في ختام مباريات الجولة الـ16 من الدوري القطري لكرة القدم.



وكان السد قد أعلن عن تعاقده الرسمي مع المهاجم المغربي الكعبي في صفقة انتقال حر، وذلك بعد أن فسخ اللاعب عقده مع نادي هاتاي سبور التركي، في أعقاب رفضه العودة إلى تركيا بعدما نجا من الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا، حيث قام مسؤولو النادي بقيده بقائمة الفريق بدلا من الغاني أندريه آيو الذي انتقل إلى صفوف نوتنغهام فورست الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد أن فسخ عقده بالتراضي.



وتختتم الجولة الـ16 من الدوري القطري اليوم، حيث يحل الأهلي ضيفا على الغرافة بملعبه ثاني بن جاسم في الـ4:55 مساء، وعلى نفس الملعب يلتقي المرخية مع الوكرة في الـ7:30 مساء.



وعلى صعيد الصفقات، أعلن نادي أم صلال على إتمام التعاقد مع الثنائي المحترف البرازيلي فينيسيوس أراوجو، بديلا للمحترف الإيفواري جوناثان كودجيا، الذي تعرض للإصابة الأسبوع الماضي، والأردني ياسين البخيت بعد تعافيه من الإصابة، بديلا للمحترف الأسترالي فالنتينو يويل.



عقوبات



هذا، واتخذت لجنة الانضباط في الاتحاد القطري لكرة القدم مجموعة من القرارات التأديبية، وذلك بعد الاطلاع على التقارير المختلفة للمباريات المؤجلة ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري القطري ودوري الدرجة الثانية.



وقررت اللجنة توجيه لفت نظر لمدير فريق نادي قطر عبدالله الكواري وفرض غرامة مالية 10 آلاف ريال قطري وذلك بسبب التصريحات الإعلامية ضد طاقم تحكيم مباراة فريقه أمام السد وفرض عقوبة الإيقاف على لاعب نادي قطر عمر العمادي لمباراتين وتغريمه 5 آلاف ريال قطري.



خسارة «عنابي الشاب»



إلى ذلك، خسر المنتخب القطري للشباب لكرة القدم أمام نظيره الإيراني بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما على ستاد الاستقلال بمدينة «فيرغانا» الأوزبكية، في مستهل مشوار منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 20 عاما. وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب محمد هزبافي من ركلة جزاء في الدقيقة 65 مانحا المنتخب الإيراني النقاط الثلاث، التي وضعته في صدارة المجموعة بالشراكة مع منتخب فيتنام الفائز على المنتخب الأسترالي بنفس النتيجة في المباراة الأولى التي جرت على نفس الملعب.



ومن المقرر أن يخوض «العنابي» مباراته الثانية في دور المجموعات بمواجهة منتخب فيتنام غدا السبت على ستاد الاستقلال، ويتطلع إلى تحقيق الفوز الذي يعزز حظوظه في المنافسة على التأهل إلى الدور الثاني ومواصلة المشوار في البطولة أملا بحجز أحد المقاعد الأربعة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للشباب التي ستقام في إندونيسيا خلال الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو المقبلين.