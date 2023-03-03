تنطلق اليوم الجمعة في مدينة صباح الأحمد البحرية بمنطقة الخيران، منافسات الجولة الثانية من بطولة الكويت للدراجات المائية (دراق ريس 2023) التي تنظمها لجنة الدراجات المائية في النادي البحري الرياضي الكويتي.



وأشار عضو اللجنة التنظيمية عبدالرحمن العمر إلى أن 45 متسابقا سيشاركون في سباقات البطولة التي تشمل 3 فئات هي: الأوبن وسوبر ستوك وستوك والتي خصصت لها جوائز مالية قيمة مقدمة من الهيئة العامة للرياضة.



وكانت الجولة الأولى التي أقيمت في 10 فبراير ضمن احتفالات النادي بالأعياد الوطنية، قد شارك فيها 43 متسابقا، واستطاع أبطال العالم محمد جاسم الباز تحقيق المركز الأول في فئة الأوبن، وفهد بيان الخلفان في فئة سوبر ستوك، وفيصل طه بوربيع في فئة الستوك.