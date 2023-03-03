الرياض - خالد المصيبيح



تستكمل اليوم وغدا لقاءات الدوري السعودي في جولته الـ 19 بعد أن بدأت الجولة أمس الخميس بثلاثة لقاءات جمعت الفيحاء وأبها، والفتح والطائي، وواجه الهلال الوحدة بعد غيابه في الجولات الثلاث السابقة بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية ثم المشاركة في دوري أبطال آسيا.



ويغادر الاتحاد اليوم إلى الدمام لمواجهة الخليج وهو في المركز الثاني برصيد 41 نقطة ويبحث عن الاستمرار في المنافسة مع المتصدر النصر قبل أن يلتقيا في الجولة المقبلة في لقاء مهم جدا للفريقين، بينما يحل الخليج في المركز 14 برصيد 15 نقطه ومهمته صعبة اليوم.



ويلتقي في بريدة الرائد والاتفاق وهما في موقع الوسط بعيدين عن المنافسة أو تهديد المراكز المتأخرة، وسيكون آخر لقاءات اليوم بين النصر المتصدر بـ 43 نقطة مع الباطن الأخير بست نقاط فقط. وكان الباطن قد حقق في الجولة الماضية فوزه الأول في المسابقة على حساب الاتفاق ويبحث اليوم عن المفاجأة أمام النصر وجمهوره.



وتختم الجولة غدا بلقاءين، حيث يلتقي ضمك مع التعاون من أجل تحسين الوضع في جدول الترتيب، حيث يحل ضمك سادسا والتعاون خامسا، بينما سيكون آخر لقاءات الجولة في الرياض، حيث يستضيف الشباب الثالث فريق العدالة الـ 15 في لقاء سهل للشباب الطامح للاستمرار في المنافسة.



وكانت الجولتان الأخيرتان قد شهدتا الاستغناء عن اثنين من المدربين هما الفرنسي كالديرون مدرب الاتفاق والكرواتي الين هورفات مدرب الباطن بعد أن ساءت نتائج الفريقين في الجولات الماضية.