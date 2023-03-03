القاهرة - ناهد إمام



وصلت مطار القاهرة الدولي، طائرة مصر للطيران الجديدة من طراز (A321neo) قادمة من شركة إيرباص العالمية؛ استعدادا لانضمامها إلى أسطول الشركة الوطنية، وسط احتفالية في المطار بوجود قيادات وزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران.



وكان وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، في استقبال الطائرة الجديدة A321NEO، القادمة من مطار هامبورج بألمانيا، إلى جانب وفد من مصر للطيران.



وتتسع طائرة مصر للطيران الجديدة ذات الدرجتين من طراز A321neo لـ 185 مقعدا، منها 16 مقعدا في الدرجة الأولى، بينما تتسع الطائرة ذات الدرجة الواحدة لنحو 199 راكبا ويصل مداها إلى نحو 3000 ميل / 5600 كيلومتر عند الحمولة القصوى للركاب.