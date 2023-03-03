

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن حملة ترويجية جديدة بالتعاون مع النجمة الهندية العالمية ديبيكا بادكون، وتأتي الحملة لتسليط الضوء على تجربة السفر الرائعة على درجتي رجال الأعمال والدرجة الأولى على متن الخطوط الجوية القطرية، لاسيما من خلال استعراض مقاعد كيو سويت الرائدة عالميا، إلى جانب حديقة «ذا أورتشارد»، التحفة الاستوائية التي لايمكن مضاهاتها، والتي شكلت أحد أبرز عناصر توسعة مطار حمد الدولي.



وترافق موسيقى «Ain›t Nobody» الرائعة الحملة التي تربط رحلة النجمة الهندية مع الخطوط الجوية القطرية بمستوى جديد من الفخامة والأناقة. وتلخص الرحلة التجربة المتميزة المتاحة لمسافري الخطوط الجوية القطرية، أثناء عبور أفضل مطار في العالم، مطار حمد الدولي.



من جانبه، قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: نسعى دوما في الخطوط الجوية القطرية لتحقيق الأفضل والأكثر تميزا، إذ يجمع هذا التعاون بين الرقي والأناقة، حيث تقدم ديبيكا بشكل جميل التجارب المميزة لمسافري الخطوط الجوية القطرية، الحائزة شتى أنواع الجوائز. ديبيكا هي اختيار ممتاز لأنها تتمتع بالجاذبية والكاريزما العالمية المتوافقة لعلامتنا التجارية. ويسعدنا حقا أن تكون سفيرة عالمية لعلامتنا التجارية، الخطوط الجوية القطرية.