

لماذا يجب ألا نبتلع العلكة؟



يحذر الكثيرون من ابتلاع العلكة، لأن المعدة قد لا تتمكن من هضمها لسنوات، ورغم أن هذه النظرية قائمة على «خرافة شائعة»، إلا أن هناك أسبابا حقيقية تجعلنا نتجنب ابتلاع العلكة.

تقول دكتورة باحدى اخصائيات أمراض الجهاز الهضمي، إن الأمعاء لا تستطيع هضم العلكة نظرا لأن مكونها الرئيسي هو القاعدة الصمغية (gum base) أو مادة المضغ الأساسية المصنوعة من المطاط الصناعي.



وتشير إلى أن هذا المكون ينتقل عبر الجسم السليم ويمكن أن يسبب بعد ذلك انسدادا في الجهاز الهضمي، ما قد يؤدي إلى الغثيان والقيء وآلام في البطن. ومواد المضغ الأساسية هي ما يعطي العلكة القوام الذي يجعلها قابلة للمضغ، وفقا لجمعية العلكة الدولية (ICGA).



وتتكون هذه المواد من مزيج من الصمغ (وهي مادة مطاطية غير قابلة للهضم، تستخدم لإعطاء العلكة خاصيتها المطاطية).

والملينات (وهي المواد التي تضاف للحفاظ على رطوبة العلكة، ومنع تصلبها، وقد تكون عبارة عن شمع مثل البارافين أو زيوت معدنية) والبوليمرات غير السامة والآمنة للاستهلاك (سلسلة من الجزيئات تجعل العلكة ناعمة وقابلة للطي).

وتضيف: «القاعدة الصمغية مصنوعة من المطاط الصناعي، والذي لا يهضمه جسم الإنسان. وبدلا من ذلك، تنتقل هذه المواد عبر الجهاز الهضمي السليم».



وتدعي أنه نظرا لأن المعدة ليست مصممة لتفتيت مواد القاعدة الصمغية، فقد تستغرق معالجة العلكة وقتا أطول. وتقول: «فكرة بقاء العلكة في جسمك لسنوات هي خرافة شائعة.

في الواقع، ستنتهي العلكة في النهاية من جهازك الهضمي مثل أي طعام آخر إلى المرحاض، ولكنها قد تستغرق وقتا أطول قليلا»، لكنها حذرت من أن «بلع» كميات كبيرة من العلكة، أو عدة قطع صغيرة في فترة زمنية قصيرة، يمكن أن يشكل كتلة تعيق الجهاز الهضمي عن القيام بواجبه.

المصدر: «ديلي ميل»