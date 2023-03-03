

مخاطر المُحليات الصناعية



تتراكم الأضرار الصحية المشتبه بها للمحليات الصناعية. والآن ربطت دراسة جديدة نوعا واحدا من بدائل السكر بمخاطر أعلى للإصابة بمشاكل صحية في القلب.

فقد أراد الطبيب والعالم ستانلي هازن وزملاؤه في معهد ليرنر للأبحاث التابع لكليفلاند كلينيك، معرفة ما إذا كان بإمكانهم العثور على أي علامات يمكن أن تحذر الأشخاص من أنهم أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

فوجدوا أنه في مستويات الدم من المركبات العضوية المستخدمة كمحليات، وخاصة الإريثريتول. وهو محل شائع الاستخدام في الأطعمة المنخفضة السكر، أو الخالية من السكر، أو الخالية من الكربوهيدرات.

وكتب الباحثون في منشوراتهم: «تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى الحاجة إلى مزيد من دراسات السلامة لفحص الآثار الطويلة المدى للمُحليات الصناعية بشكل عام، والإريثريتول على وجه التحديد، كمخاطر حدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية، خاصة في المرضى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية». ويعتقد أن المحليات الصناعية خاملة كيميائيا، لكن العلماء يجدون أن هذه المركبات المنخفضة السعرات الحرارية ليست بالضرورة خالية من العواقب الصحية.

وبينما توجد بشكل طبيعي بكميات صغيرة جدا في الفاكهة والخضراوات، يمكن أن تكون مستويات المحليات مثل الإريثريتول أعلى بمقدار 1000 مرة في الأطعمة المصنعة.



وتظهر الأبحاث أن المحليات الصناعية يمكن أن تتلاشى مع الميكروبات في أمعائنا بطريقة تؤدي إلى زيادة الوزن ومرض السكري، وقد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وجزء من المشكلة هو أنه في حين أن المحليات الصناعية تحتوي على سعرات حرارية أقل من السكريات التي تحل محلها - وهذا قد يساعد بعض الناس على تقليل تناولها - فإن مذاقها أحلى ويشجع أجسامنا على الرغبة في المزيد.



ويوضح غونتر كونل، أستاذ التغذية وعلوم الغذاء في جامعة ريدينغ في المملكة المتحدة: «هناك مناقشة مستمرة حول سلامة المحليات - ويرجع ذلك جزئيا إلى أن بعض الدراسات تظهر زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة بين أولئك الذين يستهلكون المحليات، خاصة في المشروبات الغازية».

المصدر: «ساينس ألرت»