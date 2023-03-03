

خديجة حمودة



أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مضي الدولة في استكمال مسيرة التنمية والبناء رغم الأزمات الدولية التي تؤثر سلبا على الاقتصاد المصري، وقال إن «مصر مثل باقي دول العالم تأثرت سلبا بالأزمة الروسية - الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على مستوى العالم وتأثر سلاسل الإمداد والتوريد العالمية».



وأضاف الرئيس - في كلمة خلال احتفالية افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا، امس - أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر منذ عام 2016 وإنجازات الدولة في مجال البنية التحتية ساهم في احتواء الآثار السلبية للأزمة العالمية، مشيرا إلى أن الدولة قامت بتوفير غطاء آمن للحماية الاجتماعية ولاتزال تواجه الأزمة من خلال تطوير الصناعة وسد الفجوة الاستيرادية وإنتاج الغذاء وجذب الاستثمارات.



وأعرب الرئيس السيسي، عن سعادته وفخره بما صنعته أيدي المصريين التي رسمت خريطة جديدة للوطن، وقال إنني «متفائل بشباب مصر الذي يصنع التاريخ ويزرع الأمل وثقتي فيهم مطلقة».



ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية إلى أهل صعيد مصر بصفة خاصة وإلى كل الشعب المصري بصفة عامة، وقال إن «ذلك الشعب الذي يسطر كل يوم ما يدلل على عظمته وأصالته الممتدة بامتداد تاريخ أمتنا العظيم.. الأمة المصرية التي صنعت الحضارة وكتبت التاريخ وتسعى بدأب في الحاضر لصياغة المستقبل».



وشدد الرئيس السيسي على «إننا تجاوزنا معا على مدار عقد كامل أزمات وتحديات.. وقد تجاوزنا كل تحدٍ معا بعزائم لا تلين وإرادة على النجاح.. ولم تعيق إرادتنا تحديات أو تنال منها حملات تشكيك أو يخمدها إرهاب.. وأؤكد لكم أن في كل أزمة منحة.. وبعد كل أزمة مكتسبات».



وأردف الرئيس قائلا: كما أود أن أعبر لكم بوضوح على أن المواطن المصري هو نصب عيني، وجودة حياته هي الهدف المحدد الذي لا نحيد عنه.. وبقدر شعوري بحجم الضغوط التي يواجهها في الوقت الحالي، بقدر ثقتي في قدراته وتجرده في تجاوز التحديات.. وأتابع عن كثب شواغل الرأي العام المصري، واستمع لكل الأصوات من هنا وهناك.. واستجابة لهذه الأصوات.. فإنني أوجه الحكومة بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية:



أولا: التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارا من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ألف جنيه شهريا.



ثانيا: زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، وذلك على النحو التالي:



- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريا.



- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريا.



- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريا.



- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريا.



ثالثا: زيادة المعاشات الـمـنـصرفـة لأصـحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارا من أول أبريل 2023.



رابعا: رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويا اعتبارا من أول أبريل 2023.



خامسا: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريا، اعتبارا من أول أبريل 2023.