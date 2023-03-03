استهدفت وحدات من الجيش الإسرائيلي بقذائف دبابة موقعا عسكريا سوريا في قرية بئر عجم جنوبي بلدة القنيطرة، دون معلومات عن حجم الخسائر الناجمة عن الاستهداف.

وأفادت تقارير صحافية بأن دبابة «ميركافا» إسرائيلية استهدفت أمس، مجموعة كانت تحاول الاقتراب من برج «الزراعة» جنوبي بلدة القنيطرة بـ 3 قذائف لم تسفر عن إصابات.

وانطلقت القذائف من الدبابة المتمركزة على تل عسكري في الجولان السوري المحتل غرب بلدات بريقة وبئر عجم التابعتين للقنيطرة. وبرج الزراعة موقع عسكري تتمركز فيه وحدات من «اللواء 90» التابعة لمرتبات الجيش السوري، وهو برج مكون من 4 طوابق.

القصف جاء عقب يوم من إلقاء طائرات إسرائيلية منشورات ورقية في المناطق الحدودية بريف القنيطرة، جاء فيها: «لن نقبل باستمرار تواجد حزب الله في قاعدة تل الحارة العسكرية والتعاون معه في أي طريقة وفي أي حال من الأحوال».



ويبعد برج الزراعة الذي تعرض للاستهداف نحو 10 كيلومترات غربا عن تل الحارة الذي حذرت إسرائيل عبر منشوراتها الورقية من الاقتراب منه.