

مفرح الشمري



بحضور مدير إذاعة القرآن الكريم والبرامج الدينية د.عبدالرحمن الظفيري، تم ظهر أمس تسجيل حلقات المسلسل الديني «السيرة العطرة» من تأليف أحمد سمير رضوان وإخراج حسين الحداد وبطولة حسين المفيدي وخالد المفيدي وفهد العبدالمحسن وعبدالناصر الزاير وعمر البكر وحسن ابراهيم وعلي الحسيني وأسامة المزيعل وآخرين، وذلك في استديو الدراما بإذاعة الكويت.



حلقات العمل الديني الإذاعي (السيرة العطرة) سيتم بثه يوميا في شهر رمضان المقبل عبر اثير اذاعة البرنامج العام وهو عبارة عن قصص متفرقة عن أخلاقيات المسلم في تعامله مع الآخرين في شتى المواقف التي يتعرض لها، وما ستؤكده حلقات العمل أن الدين المعاملة من خلال أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.