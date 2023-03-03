

مفرح الشمري



يستعد محترف الخدع البصرية الفنان البحريني علي الثامر للمشاركة في عمل مسرحي عالمي لم يفصح عن اسمه سيكون عرضه الأول في الكويت ومن بعدها سيتم عرضه في عدة دول عربية.

وقال الثامر لـ «الأنباء» انه سيفاجئ الجمهور بهذا العمل الذي سيدخلون من خلاله الى عالم غير طبيعي، واصفا العرض المسرحي بالضخم لاستعانته بالعديد من التقنيات الحديثة التي تستخدم لأول مرة في عرض مسرحي على مستوى الشرق الأوسط.

على صعيد منفصل، أشار الفنان علي الثامر إلى الالتباس في اسمه الفني الذي استخدمته بعض الوسائل الإعلامية وبعض مواقع السوشيال ميديا، مؤكدا أن اسمه علي الثامر، وأنه يملك حسابا رسميا واحدا فقط على انستغرام وبعض منصات السوشيال ميديا وهو: @alielthamer.