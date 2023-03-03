

القاهرة - محمد صلاح



حملة هجوم حادة تلقتها الفنانة رانيا يوسف بعد ظهورها في أحد اللقاءات التلفزيونية بإطلالة مثيرة للجدل، حيث ظهرت مرتدية فستانا مكشوف الصدر بشكل مبالغ فيه، وعلق الكثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي منتقدين إطلالتها خاصة مع قرب شهر رمضان، حسب مجلة «لها».



وكانت رانيا قد حلت ضيفة على برنامج «The Gossips»، المذاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأدلت خلاله بالعديد من التصريحات، ومنها أنها ترى أن الرجل يفكر من خلال غريزته، في حين أن النساء تفكر بمشاعرها، كما كشفت عن أن عليها العديد من الأقساط، مؤكدة أن الفنانين يعانون أيضا من الأقساط، خاصة أن لديهم التزامات وبنودا لا تكون عند المواطن العادي مثل الملابس والمكياج، حيث إنها لا تستطيع أن ترتدي فستانا مرتين.



وكانت رانيا قد أعلنت الانتهاء من تصوير فيلم «ورد ريحان»، والذي تشارك فيه الفنان أحمد الفيشاوي ويعد عودة لها للسينما بعد غياب عامين، ونشرت صورة من كواليس العمل، عبر حسابها الشخصي في «تويتر»، وعلقت: «آخر يوم تصوير في فيلم ورد ريحان».