

بعد فيلمه الأخير «الملك ريتشارد» الذي حقق نجاحا ساحقا، يعود ويل سميث بفيلمه الجديد «التحرر» الذي صدر في ديسمبر عام 2022 لمخرجه أنطوان فوكوا، وعلى الفور أصبح الفيلم حديث محبي السينما حول العالم.



يشارك ويل سميث البطولة كل من بن فوستر، ستيفن أوج، شارمين بنجوا، ومصطفى شاكير. وتدور قصة الفيلم المستوحاة من أحداث حقيقية، في عام 1861 حول قصة «بيتر»، العبد الذي أخذ بالقوة من مزرعة سيده ليعمل في مد خطوط السكك الحديدية، لكنه يهرب عندما يسمع عن قرار إبراهام لينكولن حول تحرير العبيد.

ويتابع الفيلم رحلة هروبه بما فيها من لحظات قاسية وأليمة حتى يصل إلى جيش الاتحاد حين يدرك أن الانضمام الى صفوف المقاتلين في جيش الحرس الوطني هي فرصته الوحيدة للتحرر.



أصدرت شركة «آبل» الفيلم بشكل حصري اليوم الثاني من شهر ديسمبر، حيث إنه يمثل اليوم الدولي لإلغاء الرق حين اعتمدت الجمعية العامة لاتفاقية الأمم المتحدة قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، وينصب التركيز في هذا اليوم على القضاء على أشكال الرق المعاصرة مثل الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي وأسوأ أشكال عمل الأطفال والزواج القسري والتجنيد القسري للأطفال لاستخدامهم في النزاعات المسلحة.



ويعود الفيلم إلى زمن الحرب الأهلية الأميركية التي استمرت منذ عام 1861 حتى 1865، وهي صراعات حدثت عندما أعلنت 11 ولاية جنوبية انفصالها عن الولايات المتحدة مكونة «الولايات الكونفدرالية الأميركية»، حيث كانت تلك الولايات لاتزال متمسكة بالعبودية حتى بعد أن أصدر لينكولن إعلانا بتحرير العبيد في سبتمبر عام 1962، وهي حيث تبدأ قصة بطل الفيلم «بيتر»، حيث تم أخذه إلى بلدة كلينتون بمقاطعة ميسيسبي الجنوبية ليعمل بجانب العديد من العبيد الآخرين، وهناك يسمع بإعلان تحرير العبيد الذي أصدره «لينكولن»، ويقرر الفرار عبر المستنقعات ليصل إلى جيوش الاتحاد بالشمال فيصبح إحدى غنائم الحرب، وهو الأمر الذي يتيح له التخلص من العبودية ولو بشكل مبدئي من خلال القتال في الحرب.