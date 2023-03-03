

يسعى أتلتيكو مدريد لمضاعفة أحزان ضيفه إشبيلية عندما يلتقيان غدا السبت في المرحلة الـ 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ويلتقي غدا كذلك خيتافي مع جيرونا، وألميريا مع فياريال، وريال مايوركا مع إلتشي، في حين تفتتح المرحلة اليوم بلقاء يجمع بين ريال سوسيداد مع قادش.



وفي كأس إسبانيا، قاد المهاجم الدولي المغربي عبدالصمد الزلزولي فريقه أوساسونا إلى فوز غير مطمئن على ضيفه وجاره أتلتيك بلباو 1-0 في «ديربي الباسك» ضمن ذهاب الدور نصف النهائي.



وسجل الزلزولي الهدف الوحيد في الدقيقة 47.



ويلتقي الفريقان إيابا في الرابع من أبريل المقبل على ملعب «سان ماميس» في بلباو.