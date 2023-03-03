

بعد فترة توقف طويلة تتخطى سنوات عدة، نجح الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي في إعادة دوري المدارس مرة أخرى، حيث نظم الاتحاد دوري المناطق التعليمية لكرة القدم العشبي للمرحلة الابتدائية والذي أقيم على الملعب الفرعي لستاد جابر الدولي بنظام خروج المغلوب بمشاركة ما يقارب 100 لاعب من المناطق الـ 7 بالإضافة إلى التعليم الخاص وفريق الاتحاد المدرسي، حيث توج فريق منطقة العاصمة التعليمية بلقب البطولة الأولى للدوري وجاءت منطقة مبارك الكبير في الترتيب الثاني والتعليم الخاص في المركز الثالث.



وشهدت المنافسات التي تابعها رئيس الاتحاد فيصل المقصيد ونائب رئيس الاتحاد - الموجة العام للتربية البدنية وليد السلامين والأمين العام للاتحاد د.أحمد عبدالحميد الحمدان بالإضافة إلى الموجهين الفنيين في المناطق التعليمية، حيث قدم المقصيد التهنئة لكل العاملين في الميدان التربوي بعودة دوري المدارس بعد انقطاع طويل، وقال: عودة دوري المدارس حلم وتحقق بانطلاق دوري المرحلة الابتدائية وخلال أيام سيكون هناك دوري المرحلة المتوسطة وأيضا الثانوية من أجل اكتمال الصورة بوجود دوري محدد الهوية له أوقات زمنية محددة خلال العام الدراسي.



من جانب آخر، اختتم الموسم الرياضي لمراكز التدريب لكرة اليد بنات بإقامة المهرجان الختامي بصالة نادي الكويت بمشاركة 130 لاعبة والذي جاء ضمن استراتيجية الاتحاد المدرسي 2021-2026 «مواهبنا في مدارسنا 2».