

أصبحت هناك فرصة ضئيلة في مشاركة نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم في بطولة ميامي المفتوحة في وقت لاحق من الشهر الجاري، حتى برغم عدم تلقيه لقاح فيروس كورونا. ويتصدر ديوكوفيتش تصنيف البطولة لكن من غير المرجح مشاركته بها، نظرا لأن لوائح مكافحة فيروس كورونا في أميركا لا تجيز للأشخاص غير الأميركيين الذين لم يتلقوا اللقاح بدخول البلاد.



ومن المقرر انتهاء سريان هذه اللائحة في 11 مايو المقبل، وهو اليوم الذي من المقرر أن ترفع فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا، لكن بطولة ميامي قدمت التماسا للسماح لديوكوفيتش بالمشاركة. وقال جيمس بلاك مدير بطولة ميامي المفتوحة «اللوائح ستتغير بشكل رسمي في 11 مايو لذا طلبنا الحصول على إعفاء يستند إلى عدم وجود أي خطورة من خلال مشاركته». من ناحية أخرى، أعلن الإسباني المخضرم رافاييل نادال (36 عاما) المصنف الثامن على العالم، انسحابه من بطولتي إنديان ويلز وميامي.