

عبدالله قنيص



فتحت اجهزة وزارة الداخلية تحقيقا في اصابات بليغة لحقت بشخص من غير محددي الجنسية وتسببت الإصابة بدخوله غرفة الإنعاش فيما لم يتمكن رجال الأمن من استجواب المصاب نظرا لحالته الصحية الصعبة.



وقال مصدر امني ان النقطة الأمنية لمستشفى الجهراء تلقت بلاغا بوصول شخص من غير محددي الجنسية من مواليد 1989 بسيارة مواطن. وذكر المواطن الذي أوصل المصاب الى المستشفى انه وفيما كان جالسا مع آخرين في مخيم بالمطلاع كيلو 19 فوجئ بالمصاب يدخل المخيم ويسقط أرضا وكله دماء فسارع لإسعافه، مؤكدا انه لا يعرف المصاب ولا سبب إصابته.