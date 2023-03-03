بيعت لوحة من روائع الرسام الروسي فاسيلي كاندينسكي مقابل 44.7 مليون دولار، وهو رقم قياسي لأسعار أعماله وفق دار «سوذبيز» التي أدرجت قطعته «مورناو ميت كيرشي 2» (Murnau Mit Kirche II) ضمن مزاد أقامته مساء الأربعاء في لندن.



وأوضحت الدار أن «الأعمال الأولى لكاندينسكي نادرا ما تطرح للبيع في السوق، إذ إن القسم الأكبر منها موجود في المجموعات الكبرى العائدة إلى متاحف في مختلف أنحاء العالم».



ويبلغ مقاس اللوحة مترا بمتر، وهي تمثل قرية مورناو الألمانية، ورسمها كاندينسكي عام 1910 في مرحلة من حياة شهدت تحوله إلى الأسلوب التجريدي.



وكانت هذه اللوحة التي رسمها كاندينسكي عام 1910 تزين في عشرينيات القرن الفائت غرفة طعام جوانا مارغريتي وسيغبرت شتيرن اللذين كانا يملكان شركة نسيج مزدهرة، وكانا ناشطين في الحياة الثقافية في برلين وتربطهما صداقة بالكاتبين توماس مان وفرانز كافكا والعالم ألبرت أينشتاين.