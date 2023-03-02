اسامة ابو السعود

اصدرت نقابة العاملين بشركة البترول الوطنية بيانا عماليا جاء فيه " بحمد من الله وفضل منه أولاً، ومن ثم بوقفة العاملين اجمع في شركة البترول الوطنية ، ودعمهم اللا محدود لممثلهم وهي نقابة شركة البترول الوطنية، تم بحمد الله وبعد مفاوضات حثيثة من نقابتكم ومشاورات و اجتماعات مطولة بين نقابتكم وبين إدارة مؤسسة البترول الكويتية وإدارة شركة البترول الوطنية تمت الموافقة على :

إعادة العمل بنظام العلاوة السنوية كما كان بالسابق بفك الدمج من ٨ خانات الى ١٢ خانة، وعدم المساس في التقييم من الجهة المالية مع الغاء الأهداف لمن هم على الدرجة ١٤ وما دون.

وتابعت نقابة البترول الوطنية في بيان تلقت " الانباء " نسخة منه ": لذا نجدد شكرنا نحن نقابة العاملين في شركة البترول الوطنية لجميع العاملين والعاملات في الشركة والذين وقفوا صفا وحدا خلف نقابتهم واثقين غير مكترثين للإشاعات المغرضة التي كانت تهدف لشق الصف واضعاف العمل النقابي.

وختمت النقابة بيانها بالقول " ولا يسعنا الا ان نتقدم بالشكر الى كل من ساهم وسعى الى نزع فتيل الازمة ونخص بالذكر كل من :



الشيخ نواف سعود الصباح

الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول

هشام الرفاعي

نائب العضو المنتدب للموارد البشرية

وضحة الخطيب

الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية

احمد عقلة

رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت