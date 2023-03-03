شهدت بلدة «عزون» شرق محافظة «قلقيلية» بشمال غرب الضفة الغربية، الجمعة، حالة حداد على استشهاد الطفل محمد نضال سليم (15 عاما)، برصاص الاحتلال الإسرائيلي.



وشيع جثمان الطفل الشهيد بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الكبير في البلدة،.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مقتل سليم 15 عاما ليل امس برصاص جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.



وقالت الوزارة في بيان «استشهاد الطفل محمد نضال سليم (15 عاما) برصاص الاحتلال الحي في الظهر... عند مدخل بلدة عزون» في وسط الضفة الغربية.



وأصيب شخصان آخران أحدهما طفل في حالة صحية حرجة، بحسب الوزارة التي لم تحدد ملابسات الواقعة.



إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة 8 فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال ثلاثة شبان من بلدة سلواد الواقعة شرق محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية، فيما اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة شابا من مخيم «قلنديا»، وذلك خلال عمله في شارع القدس الرابط بين رام الله والقدس، كما اعتقلت قوات الاحتلال لاعب كرة القدم بنادي جبل المكبر أحمد أبو خديجة.



واعتقلت قوات الاحتلال شابا من مدينة قلقيلية شمال غرب الضفة، وشابين من محافظة «طوباس» والأغوار الشمالية بشمال شرق الضفة الغربية.