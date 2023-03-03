أكد المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود أن كل أبناء الشعب الكويتي من المواطنين والمواطنات يحملون في قلوبهم حبا كبيرا للكويت، وهو ما يعبرون عنه بطرق شتى في مختلف المجالات.



وأضاف الحمود، لدى تكريم الشاب المبدع أحمد بوفتين الفائز في المسابقة التي تزامنت مع الاحتفالات الوطنية كأفضل مقطع ڤيديو يظهر المعالم الجمالية للكويت تحت شعار ‫«الكويت بعيوني»‬، أن الكويتي دائما عز وفخر.



وأوضح الشيخ فيصل الحمود أن المسابقة التي أقيمت تحت رعايته، أتاحت للشباب إبراز مواهبهم وحظيت بمشاركة كبيرة من أبناء الوطن، مضيفا: بارك الله في كل شباب الكويت الكفو.